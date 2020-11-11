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İzmir'de rafineriden petrol hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 11.11.2020 14:54 | Son Güncelleme

Şüphelilerin kazı yaparak boru hattına bağladıkları hortumla petrolü yaklaşık 700 metre ötedeki çalılık bölgedeki tanklara aktardıkları tespit edildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Aliağa ilçesinde petrol boru hattından özel düzenekle hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi'nde rafineriden dolum tesislerine giden yer altındaki petrol boru hattından hırsızlık yapıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takibin ardından dolum yapılan çalılık bölgeyi tespit eden ekipler, 45 ABB 969 plakalı kamyona dolum yapıldığı sırada operasyon düzenledi.

Kamyonun sürücüsü R.T. (45) ile tankeri dolduran A.T. (70) yakalandı. Tankerdeki piyasa değeri 150 bin lira civarında yaklaşık 20 ton motorine el kondu.

Zanlıların, yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yaparak ulaştıkları petrol boru hattına vana ve hortum bağladıkları, hortumla petrolü yaklaşık 700 metre ilerideki çalılıklar arasında yeşil brandayla kamufle edilmiş noktada plastik tanklara, oradan da yol kenarına yanaşan tankerlere aktardıkları tespit edildi.

Yakalanan 2 zanlıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen A.Y. (54), S.Y. (29) ve E.Y. (41) de gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulunduğu belirlenen 5 zanlı, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

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