YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 07:41 | Son Güncelleme

İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde imalathaneye dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştıkları Barbaros Mahallesi'ndeki evi takibe aldı.

Evden çıkan Ö.U'nun üst aramasında yarımşar litrelik iki peş şişede sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı bulundu.

Ö.U'nun sahte içkiyi 30 liraya satın aldığını beyan etmesi üzerine ekipler, eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 115 litre sahte içki ve 85 litre etil alkol, 250 litrelik fiber tank, 150'şer litrelik iki fiber tank, 50 litrelik fiber fıçı, farklı boyutlarda 3 huni, cam tüp, derece, 5 sıvı renklendirici, metal karıştırıcı, çok sayıda boş pet şişe ve bidon ele geçirildi.

Operasyonda F.A, A.T. ve Ö.U. gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Feci olay! Antrenman yaparken... Feci olay! Antrenman yaparken...
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Samsun Valiliği’nden ’okulda karantina’ açıklaması
Samsun Valiliği’nden ’okulda karantina’ açıklaması
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Çorum Adliye ek binasına bakanlıktan onay
Konya’da büyük dönüşüm başladı
Konya’da büyük dönüşüm başladı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Melek Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Akyürek Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Yeni Tuna Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
50 yaşında gözlükten kurtuldu
50 yaşında gözlükten kurtuldu
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.