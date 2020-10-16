YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen 1 kişi daha hayatını kaybetti

İZMİR HABERLERİ  | 16.10.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kentte metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

İZMİR (AA) - İzmir'de sahte içkiden zehirlendiğini belirterek hastaneye başvuranlardan 1'inin daha yaşamını yitirmesiyle kentte ölenlerin sayısı 22'ye çıktı.

İzmir'in Foça ilçesinden metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün hayatını kaybetti.

Böylece, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuranlardan ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Kentte sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanlardan 6'sı 10 Ekim'de, 4'ü 11 Ekim'de, 6'sı 12 Ekim'de, 2'si 13 Ekim, 3'ü ise 14 Ekim'de ölmüş, dün kayıp yaşanmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
İntihara teşebbüs etti, yakınları ipten aldı
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

İzmir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:14
Öğle
13:02
İkindi
16:09
Akşam
18:40
Yatsı
19:56

İzmir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Duru Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ahmet Kılıç Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Merve Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Alaçatıspor’dan, BAL Ligi maçlarının başlamasına şartlı "Evet"
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Taksiyi Otomatik Silahlarla Taradılar: 2 Ölü, 1 Yaralı
Taksiyi Otomatik Silahlarla Taradılar: 2 Ölü, 1 Yaralı
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
İzmir'in Vergi Rekortmenleri
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.