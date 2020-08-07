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İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

İZMİR HABERLERİ  | 07.08.2020 00:24 | Son Güncelleme

İzmir'de saman yüklü tır alt geçide sıkıştı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde dorsesinde saman yüklü bir tır alt geçide sıkıştı.

Konak'tan Balçova istikametine giden İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki 63 E 7541 plakalı saman yüklü tır, 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidi'ne sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sıkışma nedeniyle trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Sıkışma nedeniyle 63 NB 408 plakalı dorseden yola düşen samanlar temizlenirken, çalışma nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Tır sürücüsünün samanları Seferihisar ilçesine götürdüğü öğrenildi.

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