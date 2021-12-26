İzmir'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Remzi Çelik (35) ile H.G. (25) Gürçeşme Caddesi 3501 Sokak'taki tütüncü dükkanında karşılaştı.

Çıkan kavgada H.G. yanındaki tabancayla Çelik'i vurarak kaçtı.

Çelik, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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