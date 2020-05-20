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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye ceza

İZMİR HABERLERİ  | 20.05.2020 00:49 | Son Güncelleme

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye ceza

İZMİR (AA) - İzmir'de 4 gün süresince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 4 gün kent merkezi ve ilçelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettikleri belirlenen 2 bin 333 kişiye toplam 4 milyon 713 bin 772 lira ceza verildi.

Bu kişilerden 11'ine adli işlem uygulandı.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından ise polis ekipleri, sokağa araçlarıyla çıkanlara yönelik yaş ve maske denetimi yaptı.

Vatandaşlar gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıldı.

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