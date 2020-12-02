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İzmir'de sokaklar boş kaldı

İZMİR HABERLERİ  | 02.12.2020 21:48 | Son Güncelleme

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Halil İbrahim KARABIYIK-Fırat AKAY/İZMİR,(DHA)- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İzmir'de de kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentte sokaklar boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda yurt genelinde olduğu gibi, İzmir'de de saat 21.00'den yarın saat 05.00'a kadar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, Gündoğdu Meydanı'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

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