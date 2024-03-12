YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de suç örgütü lideri ’Maraz’a ve çetesine operasyon

İzmir’de suç örgütü lideri ’Maraz’a ve çetesine operasyon

İHA İHA
12.03.2024 09:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde gerçekleşen Mahzen Operasyonu’nun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde ’Maraz’ lakaplı Hasan Keser’in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi.

İzmir’de suç örgütü lideri ’Maraz’a ve çetesine operasyon

Gerçekleşen operasyonda, örgütün lideri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Mahzen Operasyonu’nun İzmir ayağında, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Torbalı ilçesinde faaliyet yürüten ’Keser’ suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirdi. Liderliğini, ’Maraz’ lakaplı Hasan Keser’in yaptığı suç örgütü ve mensuplarına yönelik 12 Mart günü operasyon gerçekleştirildi.

KAPIYI AÇMAMAK İÇİN DİRENDİ

Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyonda, çete üyelerinden birinin kapıyı açmamaya direndiği anlar da yer aldı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu gözaltına alınan Hasan Keser ve örgüt mensubu olduğu değerlendirilen diğer 4 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah kullanma olaylarına da karıştıkları tespit edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bozdoğan’da yüzlerce kişi aynı sofrada iftar açtıBozdoğan’da yüzlerce kişi aynı sofrada iftar açtı
Samsun’da fırınlara “Ramazan” denetimiSamsun’da fırınlara “Ramazan” denetimi
Gümüşhane’de ormanı çöplüğe döndürdülerGümüşhane’de ormanı çöplüğe döndürdüler
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:59
Sabah
07:20
Öğle
13:26
İkindi
16:45
Akşam
19:22
Yatsı
20:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Çalikuşu eczanesi
Kinik
Feride er eczanesi
Bornova
Cumhuriyet eczanesi
Torbali
Siğacik eczanesi
Seferihisar
Akman eczanesi
Menemen
Umut eczanesi
Karabaglar
Yeni sakran eczanesi
Aliaga
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.