İzmir’de sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatı çalıştayı

İzmir’de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatının yol haritasının belirleneceği çalıştay düzenlenecek. İhracat Ana Planı Kapsamında Gıda Sanayi Ortak Akıl Çalıştayı ismiyle Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 5 Şubat’ta düzenlenecek etkinlikte Türkiye’nin gıda ihracatı masaya yatırılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle’nin katılımıyla sürdürülebilir ve katma değerli gıda ihracatının yol haritasının belirleneceği çalıştay İzmir’de düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Dairesi Başkanı Orhan Ercan’ın İhracat Ana Planı’nın değerlendirmesiyle başlayacak çalıştayda açılış konuşmalarını da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi yapacak. Sektör paydaşlarının görüş bildireceği çalıştay kapsamında sürdürülebilir ve katma değerli ihracatın yol haritası belirlenecek. Çalıştayda başta Ticaret Bakanlığından olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından da üst düzey bürokratların da yer alması bekleniyor.

“EİB olarak hedefimiz 10 milyar dolarlık gıda ihracatı”

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birlik olarak yılda ortalama 5 milyar dolarlık gıda ihracatı gerçekleştirdiklerini, bunun da Türkiye’nin gıda ihracatının yüzde 22’sini oluşturduğunu söyledi. Ege İhracatçı Birliklerinin kuru meyve, meyve sebze mamulleri, su ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, baharat, yağlı tohumlar gibi ürünlerin ihracatında Türkiye’de lider konumda olduğuna vurgu yapan Eskinazi, “Dikili’de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bölgenin potansiyelini hareketlendirecek. Bunun yanında diğer ilçelerde de ihtisas OSB’lerin açılması planlanıyor. Bunlar hem iç piyasaya hem de ihracata hareket katacaktır” dedi. Kent içinde oda ve borsaların çok güzel bir birlikteliğinin olduğuna değinen Eskinazi, “Bu güzel birliktelik ve sürdürülebilirlik vurgusuyla biz birlik olarak 5 milyar dolar olan gıda ihracatımızı ikiye katlayacağımıza ve 10 milyar dolara orta vadede taşıyacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Önemli bir çalıştay olacak”

Eskinazi çalıştay için ise “Burada konuşulacak konuların neticesinde sürdürülebilir ve katma değerli ihracat noktasında stratejik hedefler, çözüm önerileri ve yol haritası belirlenecek. Sürdürülebilir gıda üretiminin ve ihracatının temel taşları yüksek kalitede ürünün daha az su ve enerji kullanılarak daha az fireyle üretilmesinden, ayrıca gıdadaki kayıpların azaltılarak üretilen tüm gıdaların değerlendirilmesinden geçiyor. Bu hedefe ulaşmak için önemli bir çalıştay olacak” değerlendirmesinde bulundu.



