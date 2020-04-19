YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’de taksiler bir ayda ikinci kez dezenfekte ediliyor

İzmir’de taksiler bir ayda ikinci kez dezenfekte ediliyor

İZMİR HABERLERİ  | 19.04.2020 11:25 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm taksileri uzun süre etkili ilaçlarla bir ayda ikinci kez ilaçlamaya başlarken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da, taksilerde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulması için maske dağıtıyor.İzmir’de korona virüsü riskine karşı taksilere yönelik önlemler aralıksız sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tüm taksileri uzun süre etkili ilaçlarla bir ayda ikinci kez ilaçlamaya başlarken, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da, taksilerde güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulması için maske dağıtıyor.
İzmir’de korona virüsü riskine karşı taksilere yönelik önlemler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki tüm taksileri ilaçlamaya devam ederken, araçlar bir ayda ikinci kez uzun etkili ilaçlarla dezenfekte edilmiş oldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da, temin ettiği maskeleri esnafa vererek hem şoförlere hem de taksi kullananlara güvenli yolculuk ortamı sağlanıyor.
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık, taksilere gönül rahatlığıyla binilebileceğini hatırlatarak, zor günlerin dayanışma ruhuyla aşılacağının altını çizdi.
Anık ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’e, Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe’ye ve Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran’a teşekkür ederek, "Bizleri yalnız bırakmayan, yolcularımızın ve şoförlerimizin sağlığı için mücadelemize katkı koyan ilçe belediyelerimizin yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Esnafımız adına hepsine minnettarız" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklamasıCerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen'den koronavirüs açıklaması
İzmir'de panik anları! Kötü haber geldiİzmir'de panik anları! Kötü haber geldi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

İhtiyaçları Vefa karşılıyor

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Korona virüsün bitmesi için kurban kesip dua ettiler

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

Konya'da bazı vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına yayladaki evlerinde uyuyor

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

İzmir Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:54
Sabah
06:23
Öğle
13:16
İkindi
16:59
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büyük Halk Eczanesi
Balcova
Dilek Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Ödemiş TÜGVA’dan ihtiyaç sahiplerine yardım

Kocatepe Çiftiyle Sahne Alma Fırsatı

Kocatepe Çiftiyle Sahne Alma Fırsatı

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Torbalı Özbey Mahallesi'ne Taziye Evi Yapılıyor

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

Ağır yaralanan Esat Beşok öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.