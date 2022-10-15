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İzmir'de tartıştığı avukatı bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı

15.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de tartıştığı avukatı bıçakla yaralayan zanlı serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde 12 Ekim'de çıkan kavgada avukatı bıçakla yaralayan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavgada kendisi de darp sonucu yaralanan S.A'nın hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan S.A, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bıçakla yaralanan avukat Abdullah Emrah Koyuncu'nun da taburcu edildiği öğrenildi.

Erzene Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Caddesi'nde 12 Ekim'de akşam saatlerinde avukat Abdullah Emrah Koyuncu ile S.A. arasında kavga çıkmış, kavgada S.A, Koyuncu'yu bıçakla yaralamıştı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri Koyuncu'yu Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, darp sonucu yaralanan S.A'yı ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.

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Avukat İzmir tartışma

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