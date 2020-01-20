İzmir’de Teknoloji Festivali başladı

Geleceğin teknolojilerinin sergilendiği Teknoloji Festivali, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde başlarken, festival, robot yarışmaları ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla katılımcılara eğlenceli anlar yaşatıyor.

Teknoloji Festivali, Karşıyaka ilçesinde başladı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde başlayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde, robot yarışmaları ve sanal gerçeklik uygulamalarıyla katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı. İki alanda süren festivalde, 7’den 70’e herkesin ilgisine çekebilecek teknoloji ürünlerin yer aldığı gözlendi.

Öte yandan, beyin gücünü geliştiren sanal gerçeklik çocuklar ve yetişkinlerden yoğun ilgi görürken, küçük ziyaretçiler ebeveynleri ile robotik bölümde robotları uzaktan kumanda ile yönlendirmenin keyfine vardı. Üç boyutlu objelerin tasarlandığı 3D yazıcıların ürettiği ürünler ise herkesin ilgisini çekti.

Son teknoloji uygulamalarını deneyimlemek ve keyifli anlar geçirmek isteyenlerin, ücretsiz olarak gezilebilen festivali 26 Ocak tarihine kadar ziyaret edebileceği öğrenildi.

