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İzmir'de telefonunu satan kişileri dolandırdığı öne sürülen 5 kişi yakalandı

17.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de telefonunu satan kişileri dolandırdığı öne sürülen 5 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, cep telefonunu satmak isteyen kişileri sahte para vererek dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin ikinci el alışveriş uygulamasından satışa çıkardığı cep telefonlarını alıp, karşılığında sahte para verdiği iddia edilen şebekeye operasyon düzenledi.

Operasyonda mağdurlara ait 2 cep telefonu ile 1150 lira sahte para ele geçirildi.

Polis ekipleri, M.K, H.K, E.A, M.A. ve Ç.I'yı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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