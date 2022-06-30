YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de terör operasyonlarında 5 kişi yakalandı

İzmir'de terör operasyonlarında 5 kişi yakalandı

30.06.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör operasyonlarında 5 kişi yakalandı

İzmir'de terör operasyonlarında 5 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 21-27 Haziran arasında yapılan operasyonlarda silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan M.M. ve K.H'yi Buca ve Torbalı ilçelerinde düzenlediği baskınlarla yakaladı.

Jandarma, silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olmak ve örgütsel faaliyetlerin devamı kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan A.Ş, M.S.K. ve T.U'yu da Buca, Bornova ve Çiğli'de gözaltına aldı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi helikopterle kurtarıldıİzmir'de balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi helikopterle kurtarıldı
Düzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldüDüzce'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Samsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladıSamsun Valisi Dağlı, Samsunspor'un 57. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Anahtar Kelimeler:
fetö pkk İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 30 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Perşembe

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aliağa Eczanesi
Aliaga
İlayda Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Ege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.