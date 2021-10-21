YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 kişi yakalandı

İzmir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 kişi yakalandı

21.10.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 17 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen, HDP Torbalı ve Karabağlar ilçe yöneticilerinin de aralarında olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlattı.

HDP Torbalı İlçe Başkanı H.B. ile Karabağlar İlçe Başkanı Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin yakalanmasına için operasyon düzenlendi.

İzmir ve ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen dijital malzemelere el konuldu.

Öte yandan, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 zanlının da arandığı bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Termometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttuTermometreler eksi 10’u gördü, araçların camları buz tuttu
PARTNER"Her zaman yanımda ol!""Her zaman yanımda ol!"
İzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulunduİzmir'de 8 bin yıl öncesine ait balık figürlü alet bulundu
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
13:01
İkindi
16:02
Akşam
18:30
Yatsı
19:47

İzmir Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.