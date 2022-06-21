İzmir'de terör soruşturmaları kapsamında aranan 6 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 10-17 Haziran'da haklarında yakalama kararları bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerindeki operasyonlarda FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan H.A, E.M, İ.K. ve M.K, Buca ve Torbalı ilçelerinde ise PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.V. ve M.D. gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

