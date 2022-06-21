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İzmir'de terör soruşturmaları kapsamında aranan 6 kişi yakalandı

21.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de terör soruşturmaları kapsamında aranan 6 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen operasyonlarda terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 10-17 Haziran'da haklarında yakalama kararları bulunan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Bornova, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerindeki operasyonlarda FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan H.A, E.M, İ.K. ve M.K, Buca ve Torbalı ilçelerinde ise PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.V. ve M.D. gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö

İzmir Namaz Vakitleri 21 Haziran Salı

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:12
Akşam
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Yatsı
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İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Salı

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