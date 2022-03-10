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İzmir'de topladığı altınlarla kaçtığı öne sürülen kuyumcu, İstanbul'da yakalandı

10.03.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüpheli ile ona yardım ettiği belirtilen akrabası tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Gaziemir ilçesinde topladığı 4,5 milyon lira değerinde altınlarla kaybolduğu iddiasıyla aranan kuyumcu ile kaçmasında yardım ettiği öne sürülen akrabası, İstanbul'da yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı olduğu iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan kuyumcu M.E'nin (37), akrabası M.E. (34) ile İstanbul'a gittiğini belirledi.

Ekipler, şüphelileri İstanbul'da yakalayıp İzmir'e getirdi.

Kuyumcu M.E, polise verdiği ifadede, piyasaya yüksek miktarda borcu olduğunu, müşterilerinden topladığı altınlarla da borçlarını ödediğini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen M.E. ile akrabası M.E, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kuyumcudan şikayetçi olan kişi sayısının 23'e, dolandırıcılığa konu olan altın değerinin 4,5 milyon liraya ulaştığı öğrenildi.

Gazi Mahallesi Önder Caddesi'nde bulunan dükkanda 10 yıldır kuyumculuk yapan M.E'nin, yüksek kar vadettiği müşterilerinden topladığı altınlarla ortadan kaybolduğu ileri sürülmüştü. Kuyumcu M.E'ye ulaşamayan mağdurlar, şikayetçi olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kuyumcu İzmir

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