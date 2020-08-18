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İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

İZMİR HABERLERİ  | 18.08.2020 01:17 | Son Güncelleme

İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

İZMİR (AA) - İzmir Valiliği, Bayraklı Tünel İşletme Şefliğine ait tünel kameralarından durdukları görülen 5 araca cezai işlem uygulandığını ve adli takibat başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51’de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.

Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi.

Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.

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