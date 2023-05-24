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İzmir'de Türkiye'nin 100'üncü, Azerbaycan'ın 105'nci yılı kutlandı

24.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekler Federasyonunun düzenlediği programda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 105'inci yılı kutlandı.

İzmir'de Türkiye'nin 100'üncü, Azerbaycan'ın 105'nci yılı kutlandı

Federasyon Genel Başkanı İsa Ambarcı, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenledikleri etkinlikte, sofralarının Turan sofrası olduğunu ve bu sofranın çok anlamlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan ordusuna verdiği destekle Karabağ'da zaferi elde edildiğini anımsatan Ambarcı, "Karabağ katliamı yüreğimize bir yaraydı. Benim her zaman dediğim gibi günümüzün Kerbelası'ydı. Öksüz evlatların olduğu bir ortam bırakılmıştı ama hiçbir Azerbaycan Türkü gidip hiçbir toplumda ağlamadı. Çünkü güçlenerek o toprakların geri alacağımıza inanmıştık. Kimle inanmıştık? Türk'ün dostu olan Türk ile inanmıştık." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğinin dünyada bir başka örneği olmadığını söyledi.

"Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir." diyen Çankırı, "2003 yılında ülkelerine başbakan olmuş, 20 yıldır her türlü zorluğa meydan okuyarak bugünlere gelmiş, 20 yıldır da beraberce yol yürümüş iki lider, destansı Karabağ zaferiyle ülkelerinin kardeşliğini taçlandırmıştır." diye konuştu.

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Hikmet Mammadov ise milletvekilleri olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamaya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe çok sayıda Azerbaycan Türkü ve İzmirli vatandaşlar da katıldı.

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