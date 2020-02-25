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İzmir'de üniversite öğrencisini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

İZMİR HABERLERİ  | 25.02.2020 19:25 | Son Güncelleme

İzmir'de üniversite öğrencisini öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Günhan Öztürk, tarafların yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile İzmir Barosu Başkanlığının avukatları katıldı.

Tütüncü'nün ailesinin avukatı, toplanan delillerin maktulün sanık tarafından öldürüldüğünü gösterdiğini söyledi.

Alınan rapora göre, sanığın akli dengesinin yerinde olduğunu belirten avukat, "Dosya kapsamındaki delillere göre sanığın öldürme güdüsünü tatmin etmek için maktulü öldürdüğü anlaşılmaktadır. Sanık önce maktulün güvenini kazanmış, maktul uyuduktan sonra alt kattan kılıcı getirmiş, belli bir hazırlık yaptıktan sonra uyku halindeki maktulü öldürmüştür. Sanığın tasarlayarak canavarca hisle uyurken beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki maktulü öldürmek suçundan üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, cinayetin sebebinin tespit edilemediğini anlatarak Öztürk'ün "kasten adam öldürme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İzmir'de, 18 Aralık 2017'de üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü, Günhan Öztürk tarafından "aile yadigarı kılıç" ile boğazı kesilerek öldürülmüştü. Tutuklanan Öztürk hakkında "kasten öldürme" ve "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından dava açılmıştı.

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