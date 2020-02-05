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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İZMİR HABERLERİ  | 05.02.2020 19:05 | Son Güncelleme

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 13 zanlı yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma ekiplerince Ödemiş, Nazilli ve Kiraz ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri ile 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ödemiş Uyuşturucu

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