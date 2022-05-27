İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narko-Alan projesi çerçevesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Fırat Mahallesi'nde T.A. (24) idaresindeki 35 GG 193 plakalı otomobil ile 288/14 Sokak'ta bekleyen M.M.K. (26) ve O.K'yi (19) durdurdu.

Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, 290 gram skunk, 87 uyuşturucu hap ve 4 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.



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