İzmir’de yarın bazı yollar trafiğe kapanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir’in ilk uluslararası maratonu için nefesler tutuldu. Yarın yapılacak Uluslararası İzmir Maratonunda 42 kilometrelik koşu 07.30’da, 10 kilometrelik koşu ise 08.00’de Lozan Meydanı’ndan başlayacak. Koşular için bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İzmir, yarın tarihi bir güne şahitlik edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği İzmir’in ilk maratonu koşulacak. Pandemi nedeniyle katılımın 300 kişi ile sınırlandırıldığı 42 kilometrelik maraton, sabah 07.30’da, 700 kişinin katılacağı 10 kilometrelik koşu ise 08.00’de Lozan Meydanı’ndan başlayacak. 42 kilometrelik maratonun uluslararası ödülleri erkekler ve kadınlarda 10’ar bin dolar olarak belirlendi.

Yollar kademeli olarak açılacak

Her iki koşu için de güzergah üzerindeki yollar trafiğe kapatılacak. 4 Ekim Pazar günü saat 03.00’te kapatılan yollar, 14.00’e kadar kademeli olarak açılacak. 42 kilometrelik maratonda koşucular Şair Eşref Bulvarı’nı takip ederek Alsancak Garı önünden Liman Caddesi, Zafer Payzın Kavşağı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi’ne devam edip Karşıyaka Anıtı önünden geri dönüş yapacak ve aynı güzergah üzerinden dönüşe geçecek. Yeniden Lozan Meydanı’na gelen atletler buradan Vasıf Çınar Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı, Konak Pier önünden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Üçkuyular Vapur İskelesi önünden Haydar Aliyev Bulvarı’ndan devam ederek Sabancı Kültür Merkezi önünden geri dönüş yaparak aynı güzergah üzerinden devam edecek ve Vasıf Çınar Bulvarı’nda yarışı sonlandıracak.