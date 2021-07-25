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İzmir'de yaşayan genç kız, darbedildiği iddiasıyla minibüs şoförü ve eşinden şikayetçi oldu

25.07.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de yaşayan genç kız, darbedildiği iddiasıyla minibüs şoförü ve eşinden şikayetçi oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de yaşayan R.Y. isimli genç kız, bir minibüs şoförü ve eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

R.Y, yaptığı açıklamada, Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz günü bayram ziyaretine gittiği sırada geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını söyledi.

Sürücünün kendisini gördüğü halde kasıtlı olarak manevra yaptığını öne süren R.Y, şöyle konuştu:

"Beni görmeme ihtimali yoktu ama bu ihtimale karşı öne çıktım. 'Abi ben varım durur musun karşıya geçene kadar' dedim. Ama hiçbir şey olmamış gibi aracı tekrar üstüme sürdü. Diz kapağıma çarptı, o acı ve refleksle 'geri zekalı mısın ayağıma çarpıyorsun' dedim. Adam bana baktı ve sen nasıl bana hakaret ediyorsun diyerek hakaretler savurdu. Ben karşıya geçtim. Arabanın yönünü değiştirerek beni takip ettiler. Şoförün yanındaki kadın, kocamdan özür dileyeceksin diyerek çok ağır küfürler ve hakaretlerde bulundu."

R.Y, karşıya geçtikten sonra takip edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini savundu, şunları kaydetti:

"Sonrasında şoförden kocam diye bahseden kadın arabadan inerek başörtümü açtı. 'Ben açığım senden daha namusluyum' dedi. Olay ona hakaret etmemden çıkmıştı, saldırdı, başımı açtı. Ben hiç hak etmediğim şekilde hakaretler duydum. Kadın hıncını alamayıp beni tokatlamaya başladı. Darp raporu aldığımda kollarımda izler vardı. Çok kötü bir şey yaşadım. Şoktayım."

Olayla ilgili şikayette bulunduğunu ve olayın peşini bırakmayacağını ifade eden R.Y, "Hiçbir kadına bu yapılamaz. Ben haklıyım ve hakkımı sonuna kadar savunacağım. İşe gidip geliyorum ama şoktayım hala." dedi.

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