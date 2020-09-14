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İzmir’de yeni eğitim öğretim yılı törenle başladı

İZMİR HABERLERİ  | 14.09.2020 11:33 | Son Güncelleme

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda tören gerçekleştirildi.

2020-2021 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, açıklamalarda bulundu.
İzmir’de 2020-21 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören gerçekleştirildi. Törende Atatürk büstüne çelenk sunulurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, açıklamasının ardından anı defterini imzaladı.
Törende yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle yüz yüze etkileşimin sınırlandığı bu dönemde yaklaşık 850 bin öğrenci, 60 bin öğretmen ve okul çalışanı ile yeni bir öğretim yılına "merhaba" dediklerine değindi. Yahşi açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Eğitimciler olarak önce yüce Allah’ın sonra aziz milletimizin en kıymetli emaneti olan yavrularımızın sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Hepimiz öğrencilerimize kavuşacağımız onlarla göz göze geleceğimiz günleri heyecanla bekliyoruz. İnanıyorum ki birbirine kenetlenmiş kocaman bir aile olarak edindiğimiz tecrübelerle bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağız. İzmir eğitim ailesi olmanın mayasında birlik içinde biricik olmak ve bu ülkenin hikayesini sınırların ötesine taşımak vardır. İzmir’in evlatları tarihini bilen, manevi değerlerini özümsemiş, vatan toprağında köklenen bir nesil olarak yarınlarımızın teminatı olacaktır. Bu dönemde okulundan öğretmenlerinden ve arkadaşlarından ayrı kalan çocuklarımızın gayretine, umuduna ve inancına şahitlik etmekten büyük bir kıvanç duyuyorum. Öğrencilerimiz süreci sabırla, vazgeçmeden ve pes etmeden yöneterek onlara olan güvenimizi haklı çıkardılar. Milletimizin evlatlarını yarına hazırlayan, kalbi öğrencileri için atan kıymetli meslektaşlarım; bu zor günlerde evlatlarımızın hayallerine giden yolu açmak için çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘’Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.” sözünün bilinciyle karşımıza çıkan her zorluk, ilerlemek ve bir sonraki safhaya geçebilmek üzere bizi motive ediyor. Evlatlarımıza da bizi biz yapan bu gücü, bu ruhu aktarmaya devam edeceğiz. Yarının ufkunda çığır açan bir nesil hedefimize doğru ilerlerken en büyük gücümüz, desteğimiz olan değerli velilerimiz; pandemi sürecinde gördük ki birlikte hareket ettiğimiz sürece her zorluğun üstesinden gelebiliriz. Biz, birbirine yürekten bağlı, büyük ve güçlü bir aileyiz. Bu süreçten edindiğimiz tecrübeler ışığında şartlar ne olursa olsun zorluklara yenilmeden, yenilenerek çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Bu duygularla 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını diler; tüm eğitim camiasına sağlık, mutluluk ve başarı temenni ederim."
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, açıklamasının ardından törende bulunan minik öğrencilerle sohbet etti ve ardından fotoğraf çektirdi.

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