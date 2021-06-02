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İzmir'de zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu

02.06.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Balçova ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için denize giren emekli kaptanın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnciraltı mevkisi açıklarında denizde hareketsiz bir dalgıç olduğunu görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler ile sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Denizden karaya çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinde Ünal Benlialper (64) adına kimlik çıkan kişinin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Benlialper'in emekli kaptan olduğu ve balık tutmak için sık sık zıpkınla denize daldığı öğrenildi.

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