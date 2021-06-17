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İzmir'deki aşı merkezlerinde hareketlilik devam ediyor

17.06.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'deki aşı merkezlerinde hareketlilik devam ediyor

İZMİR (AA) - Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı programı kapsamında İzmir'deki aşı merkezlerinde hareketlilik devam ediyor.

SGK'ye kayıtlı çalışanlar ve 35 yaşın üzerindeki vatandaşlar, kent genelindeki kamu, üniversite, bazı özel hastaneler ve birinci basamak sağlık kuruluşlarına randevularını alarak başvuruda bulunuyor.

Aşı olmak isteyenler, kentteki bazı aşı noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan kentteki organize sanayi bölgelerinde mobil aşı ekipleri çalışanları aşılamaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının aşı tablosuna göre İzmir genelinde toplam 2 milyon 570 bin 450 doz aşı yapıldı.

Birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 1 milyon 606 bin 624 olurken, 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 963 bin 835'e ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre dün yaklaşık 95 bin kişiye randevulu olarak aşıları yapılırken, bugün bu rakamın 100 bine ulaşması bekleniyor.

Aşı olmak için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 21 yaşındaki Murat Kaan Sert, AA muhabirine, kalp hastası olduğu için aşıyı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kovid-19'la mücadelede aşılanmanın önemli olduğunu belirten Sert, "Kovid-19 riskli bir hastalık. Benim yaş grubumu çok etkilemese de riskli bir hastalık. İnsanlar mutlaka salgınla mücadelede aşılanmalı." diye konuştu.

Batugan İlgezdi ise herkesi aşı olmaya davet ederek, "Vatandaşların aşı olması çok önemli. Herkes aşı olmayınca koruyucu özelliği olmuyor." dedi.

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