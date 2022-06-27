İzmir'deki botanik bahçesinde mum çiçeğinin 260 türü yetiştiriliyor

İZMİR (AA) - ZEYNEP ÇELİKKOL - Anadolu'nun bitkisel çeşitliliğini korumak, farklı iklim kuşaklarındaki bitkileri tanıtmak amacıyla 1965'te kurulan Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, çoğu ender görülen 5 bine yakın bitki çeşidiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Yerleşkesi içinde 13 sera ile "ağaç parkı" olarak bilinen arboretum ve kurutulmuş bitki koleksiyonlarının bulunduğu herbaryumdan oluşan 20 bin metrekarelik bahçe, gezintiye çıkanları farklı bir dünyaya götürüyor.

Türkiye'de doğal olarak yetişmeyen kahve, guava, pitaya, demirhindi ve lim gibi meyve bitkilerinin bulunduğu bahçe, çok sayıda tropik bitkinin yanı sıra mum çiçekleri ve Afrika menekşeleri gibi büyüleyici güzellikteki çiçekleri bünyesinde barındırıyor.

Üniversitede yürütülen bilimsel çalışmaların yanı sıra her yıl yaklaşık 20 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin bitki dünyasını deneyimlediği botanik bahçesi, ücretsiz olarak mesai saatleri içinde ziyaret edilebiliyor.

- "Bir kent bahçesi"

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, bahçenin endemik bitki türleri üzerinde koruma çalışmalarının yanı sıra farklı iklim kuşaklarının deneyimlenebileceği bir kent bahçesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Ziyaretçilerin özellikle 2 büyük tropikal seraya ilgi duyduğunu anlatan Yıldırım, bu serada 120'ye yakın bitki türünün bulunduğunu, 20'sinin guava, pitaya, demirhindi ve lim gibi meyvelerden oluştuğunu aktardı.

Bahçede kahve ağaçlarının da bulunduğunu dile getiren Yıldırım, çiçekler arasında ise 260 çeşitlik koleksiyona sahip oldukları mum çiçekleri ve 250 çeşitlik Afrika menekşelerinin sıklıkla fotoğraflandığını anlattı.

Bahçeyi gezenlerin ananastan orkide türlerine dünyanın farklı coğrafyalarına ait bitkileri bir arada görme imkanını yakaladığını aktaran Yıldırım, "Farklı ailelere ait olan bitki türlerini gerek öğrencilerimiz gerekse halkımızın öğrenmesi için yetiştirmekteyiz. Özellikle iç mekan bitkileri açısından en fazla bitkiye sahip olan botanik bahçesiyiz diyebiliriz. Burası, toplamda 5 bin kadar bitki çeşidini bünyesinde barındıran doğal bir hazinedir." diye konuştu.

