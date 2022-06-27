YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir'deki botanik bahçesinde mum çiçeğinin 260 türü yetiştiriliyor

İzmir'deki botanik bahçesinde mum çiçeğinin 260 türü yetiştiriliyor

27.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Üniversitesi yerleşkesi içindeki 57 yıllık botanik bahçesi, Anadolu'da doğal ortamda yetişmeyen kahve, guava, pitaya, demirhindi ve lim gibi meyveler ile mum çiçekleri ve Afrika menekşeleri gibi nadide çiçekleri bünyesinde barındırıyor - Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım: - "Burası, toplamda 5 bin kadar bitki çeşidini bünyesinde barındıran doğal bir hazinedir"

İZMİR (AA) - ZEYNEP ÇELİKKOL - Anadolu'nun bitkisel çeşitliliğini korumak, farklı iklim kuşaklarındaki bitkileri tanıtmak amacıyla 1965'te kurulan Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, çoğu ender görülen 5 bine yakın bitki çeşidiyle ziyaretçilerini bekliyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Yerleşkesi içinde 13 sera ile "ağaç parkı" olarak bilinen arboretum ve kurutulmuş bitki koleksiyonlarının bulunduğu herbaryumdan oluşan 20 bin metrekarelik bahçe, gezintiye çıkanları farklı bir dünyaya götürüyor.

Türkiye'de doğal olarak yetişmeyen kahve, guava, pitaya, demirhindi ve lim gibi meyve bitkilerinin bulunduğu bahçe, çok sayıda tropik bitkinin yanı sıra mum çiçekleri ve Afrika menekşeleri gibi büyüleyici güzellikteki çiçekleri bünyesinde barındırıyor.

Üniversitede yürütülen bilimsel çalışmaların yanı sıra her yıl yaklaşık 20 bin ilk ve ortaokul öğrencisinin bitki dünyasını deneyimlediği botanik bahçesi, ücretsiz olarak mesai saatleri içinde ziyaret edilebiliyor.

- "Bir kent bahçesi"

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yıldırım, AA muhabirine, bahçenin endemik bitki türleri üzerinde koruma çalışmalarının yanı sıra farklı iklim kuşaklarının deneyimlenebileceği bir kent bahçesi olarak hizmet verdiğini söyledi.

Ziyaretçilerin özellikle 2 büyük tropikal seraya ilgi duyduğunu anlatan Yıldırım, bu serada 120'ye yakın bitki türünün bulunduğunu, 20'sinin guava, pitaya, demirhindi ve lim gibi meyvelerden oluştuğunu aktardı.

Bahçede kahve ağaçlarının da bulunduğunu dile getiren Yıldırım, çiçekler arasında ise 260 çeşitlik koleksiyona sahip oldukları mum çiçekleri ve 250 çeşitlik Afrika menekşelerinin sıklıkla fotoğraflandığını anlattı.

Bahçeyi gezenlerin ananastan orkide türlerine dünyanın farklı coğrafyalarına ait bitkileri bir arada görme imkanını yakaladığını aktaran Yıldırım, "Farklı ailelere ait olan bitki türlerini gerek öğrencilerimiz gerekse halkımızın öğrenmesi için yetiştirmekteyiz. Özellikle iç mekan bitkileri açısından en fazla bitkiye sahip olan botanik bahçesiyiz diyebiliriz. Burası, toplamda 5 bin kadar bitki çeşidini bünyesinde barındıran doğal bir hazinedir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir ve Aydın açıklarında 305 düzensiz göçmen kurtarıldıİzmir ve Aydın açıklarında 305 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbestGÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

İzmir Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:43
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Termal Eczanesi
Balcova
Mert Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Doğa Eczanesi
Bayrakli
Koç Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

“Güvenemiyorum da” videosuyla tanındı! Son hali olay oldu

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.