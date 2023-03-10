İzmir'deki konteyner kent bu kez deprem bölgesinden gelenler için hazırlanıyor

İzmir Valiliği koordinasyonunda Bayraklı ilçesinde 43 bin metrekarelik alanda kurulan konaklama merkezi, merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6,6 büyüklüğündeki depremden sonra 1000 kişiye hizmet verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkezdeki 286 konteyner Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gönderildi. Geri kalan konteynerlerde deprem bölgesinden gelen afetzedelerin konaklaması için de hazırlıklar başladı.

Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner, AA muhabirine, İzmir'deki depremin ardından hizmete giren geçici konaklama merkezinde şu anda 207 konteyner bulunduğunu, bunlardan 176'sında 482 kişinin yaşam sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından merkezde konaklayanlardan konut hakkı sahibi olan 10 aile dışındakilere tebligat gönderilerek konteynerleri boşaltmalarının istendiğini anlatan Üner, "Deprem bölgesinden ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızı konteyner kente alacağız. Bu konuda tebligat gönderilen vatandaşlarımız da bize kolaylık sağlayıp konteynerleri deprem bölgesinden gelecek kardeşlerine bırakacaklardır." dedi.

Üner, deprem bölgesinden gelen afetzedelerin kendilerini ev ortamında hissetmeleri için çalışmaların titizlikle yürütüldüğüne işaret ederek, İzmir halkının da misafirperverliklerini en iyi şekilde göstereceğine inandığını dile getirdi.

Bölgeye gönderilen konteynerlerin yerine 200 yeni konteyner geleceğini vurgulayan Üner, "Yaklaşık 1600 depremzedeyi burada ağırlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

