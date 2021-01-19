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İzmir’deki sivil toplum kuruluşları Filistinli mülteciler için harekete geçti

19.01.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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İzmir’deki sivil toplum kuruluşları Filistinli mülteciler için harekete geçti

Lübnan’da, kamplardaki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan Filistin Kampları Kalkınma ve İyileştirme Kampanyasına İzmir’deki paydaş sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Lübnan’da, kamplardaki Filistinli mültecilerin hayat şartlarının iyileştirilmesi amacıyla başlatılan Filistin Kampları Kalkınma ve İyileştirme Kampanyasına İzmir’deki paydaş sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Başkan Bilal Saygılı, "Filistinli mülteci kardeşlerimizin her zaman yanında yer alacağız" dedi.
Lübnan’da, nüfusları 500 bini aşan ve tamamen dışarıdan gelen yardımlarla hayatlarını devam ettiren Filistinli mültecilerin bulunduğu kamplara yönelik geçen ay “Filistin Kampları Acil Yardım Bekliyor” sloganıyla iyileştirme ve kalkınma projeleri başlatılmıştı. Bu kampanyaya, İzmir’deki paydaş 11 sivil toplum kuruluşundan destek geldi.
İzmir’deki STK’ların temsilcilerinin katılımıyla Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde Bilal Saygılı’nın ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirildi.

"Kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projelerine destek vereceğiz"
Bilal Saygılı, burada yaptığı konuşmada, “İşgalci İsrail’in saldırıları sonucunda topraklarından koparılan ve halen zorla yerlerinden edilmeye devam eden Filistinli mülteci kardeşlerimizin her zaman yanında yer alacağız. İzmir’deki sivil toplum kuruluşları olarak Lübnan’da yaşayan Filistinli mülteci kardeşlerimizin bulunduğu kamplara yönelik iyileştirme ve kalkınma projelerine destek vereceğiz. Filistinli kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları halkımızın ve hayırseverlerimizin desteğiyle yerine getireceğiz" açıklamasında bulundu.
Öte yandan, 5 milyondan fazla Filistinli mültecinin yıllardır farklı ülkelerde, vatanlarından uzakta, kötü hayat koşulları altında yaşamlarını sürdürdüğünün vurgulandığı toplantıda, Filistinlilerin Lübnan’da da birçok haktan mahrum olarak 12 kampta zorlu koşullarda yaşamlarını sürdürdüğü belirtildi.
Toplantıya, kampanya destekçisi olan sivil toplum kuruluşlarından; MÜSİAD İzmir Şubesi, Deniz Feneri İzmir Temsilciliği, Hayrat Yardım Derneği İzmir Temsilciliği , HAK-İŞ Konfederasyonu İzmir İl Başkanlığı, İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi, İMH İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir Temsilciliği, Cihannüma İzmir Temsilciliği, Memur-Sen İzmir Temsilciliği, Hüdai Vakfı İzmir Temsilciliği, Diyanet Vakfı İzmir Şubesi ve diğer sivil toplum kuruluşlarından bazılarının temsilcileri katıldı.

İzmir’deki sivil toplum kuruluşları Filistinli mülteciler için harekete geçti

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