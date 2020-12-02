YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. İzmir’den Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü

İzmir’den Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 02.12.2020 12:39 | Son Güncelleme

İzmir’de bir araya gelen 5 arkadaşın başlattığı yardım projesinin ilk durağı Diyarbakır oldu.

İzmir’de bir araya gelen 5 arkadaşın başlattığı yardım projesinin ilk durağı Diyarbakır oldu. Gönüllüler ana sınıfında okuyan öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulunup okulların boş sınıflarını oyun sınıflarına çevirdi.
İzmir depreminde gönüllü yardım seferberliğinde bir araya gelen 5 arkadaşın başlattığı yardım projesi hız kesmeden devam ediyor. Serkan Kocasarı, Faruk İncekara, Çağla İncekara Yıldırım Baykın ve Figen Baykın’ın başlattığı projenin ilk durağı Diyarbakır’ın Sur ilçesi Erimli Mahallesinde bulunan bir ana sınıfı oldu. Türkiye’nin her yerindeki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmayı hedefleyen 5 gönüllü arkadaş, ana sınıfında okuyan yardıma muhtaç öğrencilere giyişi, ve kırtasiye malzemeleri desteğinde bulunurken, okulun boş sınıflarını oyun sınıfına çevirdi. Gönüllülerin Diyarbakır’daki çalışmalarının ardından farklı kentlerde de aynı projeyi yürüteceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
12:14
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:28
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.