İzmir’e "Organ Bağışı Hatıra Ormanı"

Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artış gösteriyor. Ancak organ bağış oranları düşük seviyede seyrediyor ve buna bağlı olarak tedavisi yalnızca organ nakli ile mümkün olan hastalar sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybedebiliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş ve Orman Genel Müdürlüğü adına İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince tarafından imzalanan protokolle, organ bağışındaki farkındalığın geniş kitlelere ulaşması, organ nakli ve bağışının toplum içerisinde gündemde tutulması, organ bağışı ve ağaçlandırma konusunda kamuoyunun bilincinin artırılması, İzmir’de yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına gönüllü vatandaşların katılımlarıyla bağış kültürü geliştirilerek organ bağış sayılarında artış hedefleniyor. Ayrıca hayattayken gönüllü organ bağışında bulunan vatandaşlar ile ölümlerinden sonra aileleri tarafından organları bağışlanan donörlerin adına fidan dikilerek değerli hatıraların canlı tutulması planlanıyor.

Adına fidan dikilen bağışçılara gönüllü organ bağışı karşılığında, Orman Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz fidan dikildiğine dair “Fidan Dikim Sertifikası” veya “Teşekkür Belgesi” verilecek. Her yıl 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda bağışçılar adına anma töreni yapılarak organ bağışının önemine dikkat çekmek ve organ bağışı ve ağaçlandırma konusunda kamuoyunun bilincinin artırılmasına katkı sağlamak için İzmir sınırları içerisinde fidan dikim faaliyetleri yapılacak.

