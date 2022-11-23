YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’in gözde baristaları meslek fabrikasından çıkıyor

İzmir’in gözde baristaları meslek fabrikasından çıkıyor

23.11.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası’nda baristalık eğitimi alan kursiyerler, kısa sürede hayallerine kavuşarak iş sahibi oldu.

İzmir’in gözde baristaları meslek fabrikasından çıkıyor

Kimi dünyaca ünlü kahve markalarının aranılan elemanlarından oldu, kimi iş yeri açarak istihdama katkı sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, yetiştirdiği baristalarla adından sıkça söz ettiriyor. Meslek fabrikası mezunları, ya dünyaca ünlü kahve markalarının aranılan elemanlarından oluyor ya da iş yeri açarak istihdama katkı sağlıyor.

Bu örneklerden biri de 20 yıldır sigortacılık yapan Yorulmazbaş çifti. Betül-Özkan Yorulmazbaş birlikte gittikleri barista kursu sayesinde hem üretim hem de pazarlama sektöründe yerini aldı. Buca Dumlupınar Mahallesi’nde kahve dükkanı açan Özkan Yorulmazbaş, “Kahve içmeyi hep seviyordum. Gördüğüm kafeleri de hep izliyordum. 40 yaşından sonra araştırdım ve baristalık eğitimi almam gerektiğine karar verdim. İşimize devam ederken eşimle kursa gittik. Kavurma atölyesi ve kafe açmayı planladık. Bucalı olduğumuz için Dumlupınar Mahallesi’nde öğrencilere yönelik bir kafe açtık. Müşterimiz öğrenciler. Öğrencilere bütçelerine uyguna hizmet vermeye gayret ediyoruz. Çünkü biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde eğitim alırken hiç para ödemedik” şeklinde konuştu.

Betül Yorulmazbaş ise meslek fabrikasında şef Ercan Turan’dan çok iyi bir eğitim aldıklarını dile getirerek, "İki kahve şirketi kurduk. Yöresel dünya kahveleri ile Türk Kahvesi için patent aldık. Bununla yetinmedik, kavurma makinası aldık. Her geçen gün büyüyoruz. İki kahve satış yeri ve bir dükkanımız var. Meslek fabrikasının şirketimizin başarısında büyük payı var” dedi.

MOBİLYA ÜRETİMİNDEN KAHVE SEKTÖRÜNE HIZLI GEÇİŞ

12 yıl mobilya sektöründe çalıştıktan sonra kafe açan Sadık Çakmak da, şunları söyledi:
“Kahveye merakım ilgim, tutkum ağır bastı ve bu sektöre geçiş yaptım. Sıfırdan başlamamak için ilk adımı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile attım. Sonra yurt dışına açılarak orada da eğitim aldım. Bostanlı’da kafe açtık. Denizli’de de bir şubemiz var. Çiğli Organize Sanayi Bölgesinde üretim tesisimizi kurduk. Tatlı da dahil olmak üzere bütün ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. En kısa zamanda yurt dışında da olmayı hedefliyorum."

DÜNYACA ÜNLÜ KAHVE MARKASININ ARANAN ELEMANI

Pandemi süresince mutlu olacağı işi yapmaya karar verdiğini ifade eden Hakan Bardakçı ise “Kahve tutkum beni barista olmaya itti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin barista kursuyla tanıştığımda aynı zamanda Ege Üniversitesinde Mimarlık Fakültesinde öğrenim görüyordum. Ercan şefin bilgisi ve öğretim şekli kahveye olan ilgimi iyice artırdı. İş bulmamda da aynı zamanda Ercan hocamın desteği var. Şimdi dünyaca ünlü kahve markasının Bornova şubesinde çalışıyorum. 2 yıl içerisinde de kendi kafemi açmak istiyorum” dedi.

3. NESİL KAHVE EĞİTİMİ

Genellikle kahve hazırlayan ve servisini yapan kişiler için kullanılan barista terimi, aslında İtalyanca’da "barmen" anlamında kullanılıyor. Özellikle yurt dışında ve kahve kültürünün yaygın olduğu ülkelerde oldukça yaygın bir meslek dalı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Barista Eğitim Programı bu nedenle büyük ilgi görüyor. Şef Ercan Turan’ın verdiği 3. nesil kahve eğitimine meslek sahibi olmak isteyen gençlerin yanı sıra kendi iş yerini açmak isteyen girişimci adayları da katılıyor. 120 saat süren eğitime hiçbir ücret ödemeden katılan kursiyerler, kahve sanatının tüm incelikleri öğrenerek geçerli bir meslek sahibi oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdiİzmir'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede yaşamını yitirdi
Balıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinciBalıkesir'in körfez ilçelerinde zeytinyağında yüksek verim sevinci
Muğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde depremMuğla'nın Datça ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 23 Kasım Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:54
Öğle
13:03
İkindi
15:39
Akşam
18:01
Yatsı
19:22
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.