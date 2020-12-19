İzmir’in “Sakin Şehir” hedefi için önemli adım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i dünyanın ilk Cittaslow Metropol yapma hedefine Uluslararası Cittaslow Birliğinden tam destek geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesine “Cittaslow Destekçisi” unvanı verilirken, organizasyon süreci de resmi olarak başladı. Başkan Soyer, ilk Sakin Büyükşehir olmak için yola çıktıklarını ve heyecanlı olduklarını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Birliği Koordinasyon Komitesi toplantısına katıldı. Birliğe üye kentlerin belediye başkanlarının yer aldığı çevrimiçi toplantıda, aynı zamanda Cittaslow Birliği Genel Başkan Yardımcısı da olan Başkan Soyer, dünyanın ilk Cittaslow Metropolü olmaya aday kent İzmir’de yaptıkları çalışmaları anlattı, önümüzdeki süreçte atacakları adımları paylaştı. Cittaslow Metropol ilkeleri ile ilgili taslak hazırladıklarını ve bunları İzmir’de uygulamaya başladıklarını belirten Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda büyük kentlerde yaşamı geliştiren ve yavaşlatan 6 ilke üzerinde birleştik. Bu ilkeler bizim yol haritamız olacak. Sakin Büyükşehir evrensel fikrini oluşturmak için diğer ülkelerin bakış açılarını dikkate almamız gerekiyor. Ulusal ağlar ile iletişime geçip işbirliği yapacağız. Küresel salgın ve yaşadığımız deprem kentlerimizi daha dirençli, kendine yeten ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerektiğini bize gösterdi. Sakin Şehir felsefesiyle yurttaşlarımıza yönelik projeler üretiyor, bu felsefeye göre kente bakış açısını değiştiriyoruz” dedi.

Uluslararası sempozyum yapılacak

Cittaslow Metropol olmak için belirledikleri 6 ilke üzerinden Citttaslow Metropol’ün neden gerekli olduğu yönünde bir taslak hazırlayıp Uluslararası Bilim Komitesi ile paylaşacaklarını bildiren Soyer, “Cittaslow Metropol ve büyük kentlerdeki yaşamı yavaşlatma ile ilgili uluslararası bilimsel bir kongre düzenleyeceğiz. Sempozyumda dünyanın farklı kentlerinden farklı disiplinlere ve uzmanlığa sahip bilim insanları ve sivil toplum kuruluşları ile Cittaslow Metropol’ü tartışma ve İzmir’de uygulanan yavaş projelerimizi paylaşma imkanı bulacağız” diye konuştu.

Ofis kuruldu

Cittaslow Metropol örneklerinin dünyanın diğer kentlerinde de yayılması için de çalışacaklarını kaydeden Soyer, “Ulusal ağlar ülkelerinde hangi büyük kentlerin sakin şehir felsefesini uygulayacaklarını analiz etmede yardımcı olacaktır. Benim kişisel fikrim nüfusu 1 -5 milyon arası olan kentleri seçmektir. Böyle bir taslak yol haritası hazırladık. Umuyorum fikirleriniz ve katkılarınızla sonuçlandıracağız. Aynı zamanda Belediye’de Cittaslow Metropol çalışmalarını koordine eden bir ofis kurduk ve İzmir’de ilk Cittaslow Metropol modelini kurmak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi.