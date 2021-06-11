İzmir'in su altı kültür mirasını turizme kazandıracak projenin ilk etabı tamamlandı

İZMİR (AA) - Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) arasında imzalanan protokol kapsamında İzmir'in su altı kültür mirasını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmaların ilk etabı sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ilk etabın tamamlanması nedeniyle İzmir'in Foça ilçesinde Vali Yavuz Selim Köşger ve DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın katılımıyla program düzenlendi.

Köşger, burada yaptığı konuşmada, İzmir'in su altı mirasının turizme kazandırılması ve turizmde yeni bir açılım yapılmasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

İzmir Körfezi ve civarının deniz altı turizmi açsından önemli zenginliklere sahip olduğunu belirten Köşger, şunları kaydetti:

"Turizmi hacimlendirmemiz, boyutlandırmamız ve 365 güne yaymamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nin denizcilik tarihinde önemli işlevler görmüş olan Koca Piri Reis Gemisi bugün de önemli bir işlev gerçekleştirdi. Foça açıklarında daha önce bilinmeyen bir batık tespit edildi. Buradan 2 demir savaş topu, çeşitli amforalar ve mutfak malzemeleri çıkarıldı. İlerleyen süreçte hem burayı hem de diğer taraflardaki batıklarla ilgili çalışmalar yürütülecek. Daha sonraki aşamada İzmir'de Deniz Savaşları Müzesi oluşturulmasıyla ilgili biz de Valilik olarak katkıda bulunacağız."