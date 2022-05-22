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İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı

22.05.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahaleye başladı.

Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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