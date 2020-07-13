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İzmir’in yeni tramvay hattının yapım ihalesi 28 Temmuz

İZMİR HABERLERİ  | 13.07.2020 11:13 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğe nefes aldıracak önemli yatırımlardan birini daha hayata geçiriyor.

İzmir’in yeni tramvay hattının yapım ihalesi 28 Temmuz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi trafiğe nefes aldıracak önemli yatırımlardan birini daha hayata geçiriyor. Karşıyaka-Çiğli arasında hizmet verecek 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için 28 Temmuz’da ihaleye çıkılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. İzmir’de çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay hattı, şimdi de Çiğli’ye uzanıyor. Çiğli Tramvayı’nın yapım ihalesine çıkmak için beklenen Cumhurbaşkanlığı onayının da gelmesi üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihale hazırlıklarını tamamladı. Çiğli trafiğine nefes aldıracak, bu bölgede yer alan hastane, üniversite ve sanayiye ulaşımı kolaylaştıracak 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı’nın yapımı için ihale ilanı yayınlandı. İki aşamada tamamlanacak ihalede, 28 Temmuz’da ön yeterlilik ihalesi yapılacak. Değerlendirmeler sonucu yeterli bulunan firmalara ikinci aşama için davet gönderilecek. Yıl sonunda başlaması planlanan Çiğli Tramvayı inşaatı 2 yılda tamamlanacak.

14 istasyon olacak
14 istasyondan oluşacak 11 km’lik güzergâhın büyük bölümü mevcut cadde ve yolların orta refüjlerinden geçecek şekilde çift hat olarak planlandı. Karşıyaka Tramvayı’nın devamı niteliğindeki Çiğli Tramvayı, Karşıyaka Çevreyolu İstasyonundan başlayarak bağlantı köprüsü ile geçilerek Ataşehir, Çiğli İstasyonaltı Mahallesine, Çiğli İZBAN Durağına ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine, Ata Sanayi ile Katip Çelebi Üniversitesine ve Atatürk Organize Sanayi Bölgesine hizmet edecek şekilde planlandı. Ayrıca Ataşehir’den Mavişehir İZBAN istasyonuna da tramvay hattı ile ulaşım sağlanacak. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsü çevre yolunun üzerinden geçecek. Köprüde tramvay hattının yanı sıra yaya ve bisiklet yolları da bulunacak.

Tramvay hattı 32,6 kilometreye çıkacak
2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018’de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay, İzmir’de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. Çiğli Tramvayının da hizmete girmesi ile İzmir’deki tramvay hatlarının uzunluğu 32,6 kilometreye ulaşacak.

İzmir’in yeni tramvay hattının yapım ihalesi 28 Temmuz

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