İzmir’in yerel televizyonlarına akademik araştırma

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, geçmişten günümüze İzmir’deki yerel televizyonları inceledi. Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenen projeyle, kentteki yerel televizyonların izlerini sürmek, ilk yayınlardan bugüne kadar geçirdikleri dönüşümü incelemek ve belgelemek amaçlanıyor. Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu ve Dr. Ürün Yıldıran Önk, İzmir’de 1990’lı yıllarda yayın hayatına başlayan yerel televizyonları inceleyen bir akademik çalışmaya imza attı. Doç. Dr. İnceoğlu ve Dr. Önk, kentteki yerel televizyonların izlerini sürmek, ilk yayınlardan bugüne kadar geçirdikleri dönüşümü incelemek ve belgelemek için bu bilimsel araştırma projesini hayata geçirdiklerini belirtti. İnceoğlu ve Önk, “Proje kapsamında, İzmir’de geçmişten günümüze televizyon kuruluşları odak alınarak hem bugüne hem de geçmişe dönük bilgiye ulaşmak için bu süreçte, televizyon kuruluşlarında çalışmış kişilerle görüşmeler gerçekleştirdik. 1990’lardan günümüze yerel televizyonlarda çeşitli yıllarda emek vermiş çeşitli kademelerden insanlarla görüşülerek görüşmelerimiz sesli ve görüntülü kayda alındı. Bunlar arasında televizyon kuruluşlarının sahipleri, yöneticileri ve genel yayın yönetmenlerinin yanı sıra program yapımcıları, yönetmenler, kameramanlar, ses ve görüntü teknisyenleri, stüdyo şefleri, resim seçiciler, sunucular, muhabirler vb. yer almakta” dedi.

Erişime açılacak

Gerçekleştirilen bu sözlü tarih görüşmelerinin yanı sıra televizyon kuruluşlarına ait program görüntüleri, fotoğraflar, ses kayıtları, yayın akışları, program metinleri gibi belgelerin de derlendiğini belirten akademisyenler, “Ulaşılan materyal ve görüşme kayıtları Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nde erişime açık olacak. Böylece derlenecek bilgilerin saklanması, korunması ve erişime açılması yalnızca sonraki çalışmalara kaynak oluşturmakla kalmayacak aynı zamanda İzmir’in yerel televizyonculuk tarihini öğrenmek isteyen her kuşaktan ve kesimden insana da hizmet vermiş olacak” diye konuştu.

Geçmişi geleceğe taşımak

Onların tanıklıklarını geleceğe taşımanın, kayıt altına alarak saklamakla mümkün olacağını vurgulayan akademisyenler, “Tüm verinin dijital ortama aktarılması; proje çıktılarının kalıcılığının sağlanması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından hayati bir öneme sahip. Araştırmada kullanılan diğer yazılı ve görsel- işitsel malzemenin sınıflandırılması, dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve korunarak Yaşar Üniversitesi’nde erişime açılması ile de bir medya koleksiyonunun temeli atılmış olacak. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olacağını umduğumuz kayıtların, konuyla ilgilenebilecek toplumun her kesiminden bireyler, kurum ve kuruluşlar için de bir rehber olabileceğine inanıyoruz. Ses ve görüntü kayıtlarının tamamına Yaşar Üniversitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, proje çıktısı olarak kitap bölümü tamamlandı ve basıldı. Konferans bildirileri ve makale çalışmaları ise sürmekte” ifadelerini kullandı.



