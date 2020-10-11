YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir’in yerel televizyonlarına akademik araştırma

İzmir’in yerel televizyonlarına akademik araştırma

İZMİR HABERLERİ  | 11.10.2020 11:38 | Son Güncelleme

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri Doç.

İzmir’in yerel televizyonlarına akademik araştırma

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk, geçmişten günümüze İzmir’deki yerel televizyonları inceledi. Bilimsel Araştırma Projesi olarak desteklenen projeyle, kentteki yerel televizyonların izlerini sürmek, ilk yayınlardan bugüne kadar geçirdikleri dönüşümü incelemek ve belgelemek amaçlanıyor.
Yaşar Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Çağrı İnceoğlu ve Dr. Ürün Yıldıran Önk, İzmir’de 1990’lı yıllarda yayın hayatına başlayan yerel televizyonları inceleyen bir akademik çalışmaya imza attı. Doç. Dr. İnceoğlu ve Dr. Önk, kentteki yerel televizyonların izlerini sürmek, ilk yayınlardan bugüne kadar geçirdikleri dönüşümü incelemek ve belgelemek için bu bilimsel araştırma projesini hayata geçirdiklerini belirtti. İnceoğlu ve Önk, “Proje kapsamında, İzmir’de geçmişten günümüze televizyon kuruluşları odak alınarak hem bugüne hem de geçmişe dönük bilgiye ulaşmak için bu süreçte, televizyon kuruluşlarında çalışmış kişilerle görüşmeler gerçekleştirdik. 1990’lardan günümüze yerel televizyonlarda çeşitli yıllarda emek vermiş çeşitli kademelerden insanlarla görüşülerek görüşmelerimiz sesli ve görüntülü kayda alındı. Bunlar arasında televizyon kuruluşlarının sahipleri, yöneticileri ve genel yayın yönetmenlerinin yanı sıra program yapımcıları, yönetmenler, kameramanlar, ses ve görüntü teknisyenleri, stüdyo şefleri, resim seçiciler, sunucular, muhabirler vb. yer almakta” dedi.

Erişime açılacak
Gerçekleştirilen bu sözlü tarih görüşmelerinin yanı sıra televizyon kuruluşlarına ait program görüntüleri, fotoğraflar, ses kayıtları, yayın akışları, program metinleri gibi belgelerin de derlendiğini belirten akademisyenler, “Ulaşılan materyal ve görüşme kayıtları Yaşar Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Merkezi’nde erişime açık olacak. Böylece derlenecek bilgilerin saklanması, korunması ve erişime açılması yalnızca sonraki çalışmalara kaynak oluşturmakla kalmayacak aynı zamanda İzmir’in yerel televizyonculuk tarihini öğrenmek isteyen her kuşaktan ve kesimden insana da hizmet vermiş olacak” diye konuştu.

Geçmişi geleceğe taşımak
Onların tanıklıklarını geleceğe taşımanın, kayıt altına alarak saklamakla mümkün olacağını vurgulayan akademisyenler, “Tüm verinin dijital ortama aktarılması; proje çıktılarının kalıcılığının sağlanması ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından hayati bir öneme sahip. Araştırmada kullanılan diğer yazılı ve görsel- işitsel malzemenin sınıflandırılması, dijitalleştirilmesi, kataloglanması ve korunarak Yaşar Üniversitesi’nde erişime açılması ile de bir medya koleksiyonunun temeli atılmış olacak. Bu alanda çalışma yapacak araştırmacılar için önemli bir başvuru kaynağı olacağını umduğumuz kayıtların, konuyla ilgilenebilecek toplumun her kesiminden bireyler, kurum ve kuruluşlar için de bir rehber olabileceğine inanıyoruz. Ses ve görüntü kayıtlarının tamamına Yaşar Üniversitesinden ulaşılabilecek. Ayrıca, proje çıktısı olarak kitap bölümü tamamlandı ve basıldı. Konferans bildirileri ve makale çalışmaları ise sürmekte” ifadelerini kullandı.

İzmir’in yerel televizyonlarına akademik araştırma

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Denizlispor, Gençlerbirliği’nin provasını yaptı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
Karantinaya uymayan vatandaşı polis yakaladı
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
BEÜ Öğretim Üyesi koronaya yenik düştü
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Balıkesir "Marka Şehir Projesi" ile dünyaya açılmayı hedefliyor
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kayserispor’un geleceği minikler
Kayserispor’un geleceği minikler

İzmir Namaz Vakitleri 11 Ekim Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:10
Öğle
13:03
İkindi
16:14
Akşam
18:47
Yatsı
20:03

İzmir Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Pazar

Eylül Yılmaz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
Yeşildere Eczanesi
Balcova
Okur Eczanesi
Bayindir
Canan Açık Eczanesi
Bayrakli
Sapmaz Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
İzmir'de bir emekli öğretmen elleri ayakları bağlanıp tüfekle vurulmuş halde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Ödemiş'in Üç Eylül Mahallesi, Demiryolu Yaya Alt Geçidine Kavuşuyor
Ödemiş'in Üç Eylül Mahallesi, Demiryolu Yaya Alt Geçidine Kavuşuyor
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
Atatürk'ü Gören 90 Yıllık Anı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.