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İzmirli depremzedeler eski 5 yıldızlı otel binasına yerleştiriliyor

İZMİR HABERLERİ  | 16.11.2020 19:18 | Son Güncelleme

İzmirli depremzedeler eski 5 yıldızlı otel binasına yerleştiriliyor

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle barınma ihtiyacı olan vatandaşlar, bir süre önce boşaltılan eski 5 yıldızlı otel binasına yerleştiriliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, belediye tarafından 380 odası depremzedelere açılan binada vatandaşlar için üç öğün yemek temin edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve bugün eşiyle odalarına yerleştirilen Türkan Mutlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Depremde yaşadıklarını anlatan Mutlu, "Yedinci katta oturuyorduk. Bina üstümüze yıkıldı. Yedinci kattan ikinci kata kadar inmişiz. Apartmandan ilk çıkanlardanız. Bizi burada çok güzel karşıladılar, içimiz rahatladı." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle söz konusu binaya yerleştirilen Mustafa Kambur ise deprem sırasında il dışında olduklarını ama binalarının ağır hasar gördüğünü aktardı.

Kambur, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi barınmak için farklı seçenekler sundu. Ancak bizim için iki üç aylık bir konaklama yeterli olduğu için burayı seçtik. Belediye arama kurtarma çalışmalarından sonra barınma konusunda da AFAD ile beraber hep yanımızdaydı."

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