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  4. İzmirli öğrenciler Şehzadelerpark’ta ağırlandı

İzmirli öğrenciler Şehzadelerpark’ta ağırlandı

MANİSA HABERLERİ  | 21.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Şehzadeler Belediyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin organizasyonuyla İzmir’den Manisa’ya gelen dar gelirli ailelerin çocuklarını, Şehzadelerpark’ta misafir etti.

Şehzadeler Belediyesi, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle’nin organizasyonuyla İzmir’den Manisa’ya gelen dar gelirli ailelerin çocuklarını, Şehzadelerpark’ta misafir etti. Milletvekili Bekle, “Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik beye ve ekibine, bizleri evimizde hissettirdikleri ve insan merkezli belediyecilik anlayışları için teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir’deki dar gelirli ailelerin çocuklarına karne hediyesi olarak gezi düzenledi. Gezi kapsamında Manisa’ya gelen öğrencileri, Şehzadeler Belediyesi Şehzadelerpark’ta misafir etti. Milletvekili Bekle ve beraberindekilere, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de eşlik etti. Şehzadelerpark tesislerinde ağırlanan öğrenciler önce burada kendilerine ikram edilen yemekleri yedi, ardından görevliler işliğinde parkı dolaşarak, hem geçmişte bir yolculuğa çıkıp ecdadı ve ecdad yadigarı eserleri tanıdı hem de keyifli bir gün geçirdi.
Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, “Bugün çok değerli AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle beyle birlikte İzmir’in değişik mahallelerinde yaşayan çocuklarımızı Şehzadelerpark’ta ağırlıyoruz. Daha önce de yine benzer bir ziyaret yapmışlardı. Bugün de ikinci kez farklı çocuklarımız var. Kendilerini Şehzadelerpark’ta misafir ediyor, parkımızı ve Manisa’mızı tanıtıyoruz. Öncelikle geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekilimize de bu organizasyonu düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik adına da teşekkürlerimizi sunuyorum. Şehzadelerpark sadece Manisa’nın değil Ege Bölgesi’nin gözde mekanlarından birisi haline geldi. İnşallah Manisa’ya yeni turistler, yeni ziyaretçiler kabul etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kendilerini evlerinde hissettirdikleri için Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve ekibine teşekkür eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise şöyle konuştu: “Samimi belediyecilik anlayışları için teşekkür ediyorum. Bir sosyal sorumluluk projesi için buradayız. İzmir’deki dar gelirli ailelerimizin çocuklarına, onlara karne hediyesi olsun diye, başlattığımız projenin ikinci yılındayız. İnşallah bunu geleneksel hale de getireceğiz. Şehzadelerpark bizim için önemli. Hem şehzadeler şehrindeyiz, burada birçok eserle çocuklarımız tanışıyor hem de ülkemizin kadim anlayışına sahip birçok eserle tanışma fırsatı buluyorlar. Çocuklarımız için dolu dolu bir gün oluyor. Şehzadeler Belediyemize belediyecilik anlayışından dolayı, merkezine çocuğu kadını insanı koyan, önce insan diyen belediyecilik anlayışından dolayı teşekkür ediyorum.”

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