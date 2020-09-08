İzmirli sanatçılardan hastane bahçesinde moral konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve halk müziği sanatçılarından oluşan orkestra, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanlarıyla buluştu.

Moral vermek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran Gökkaya, "Sağlık çalışanlarımız gecesini gündüzüne katarak, canlarını hiçe sayarak Kovid-19'a karşı mücadele ediyor. Biz de sanatçılar olarak başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür edebilmek, moral desteği verebilmek, mücadelelerini gördüğümüzü, yanlarında olduğumuzu notalarla anlatmak istedik." dedi.

Sanatçı Derya Derin de tüm dünyayı etkileyen salgının biran önce bitmesini dileyerek, "Ülkece çok zor bir süreçten geçiyoruz, biz de bu anlamda büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza sanatımızla teşekkür etmek istedik. Bir nebze onlara katkı sunup, morallerini yükseltmek için buradayız." ifadelerini kullandı.

Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ömer Koçak ise çok mutlu olduklarını dile getirerek, sanatçılara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

