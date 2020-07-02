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İzmit Bağdat Caddesinde sona gelindi

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:18 | Son Güncelleme

Alt yapı çalışması bitirilen İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde, üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için kent genelinde ihtiyaç duyulan caddeleri baştan aşağıya yeniliyor.

Alt yapı çalışması bitirilen İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde, üst yapı çalışmalarında sona yaklaşılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için kent genelinde ihtiyaç duyulan caddeleri baştan aşağıya yeniliyor. İSU tarafından altyapı çalışmaları yapılan İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesinde üst yapı çalışmasında sona yaklaşıldı. Bu kapsamda, aydınlatma işleri ve caddenin son tabakası olan aşınma asfalt serimi dışında tüm üst yapı çalışmaları tamamlandı. Yenileme çalışmaları dahilinde 945 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmalar çerçevesinde bin 150 metre bordür, 2 bin 970 ton PMT serimi ve 3 bin 310 metrekare baskı beton imalatı gerçekleştirdi. Ayrıca 663 metreküp kaldırım kazısı ve 265 metreküp kaldırım dolgu çalışması yapıldı.

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