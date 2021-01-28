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İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak

28.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyesi esnaftan işgal harcı almayacak

Bir süre önce pandemi döneminden etkilenen esnaf ve vatandaşlar için ikinci destek paketini devreye sokan İzmit Belediyesi, yönetmelikle dükkânları kapatılan esnaftan kapalı oldukları süre boyunca işgal harcı almayacak.Bir süre önce pandemi döneminden etkilenen esnaf ve vatandaşlar için ikinci destek paketini duyuran Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, kent esnafına bir bir destek olmaya devam ediyor.

Bir süre önce pandemi döneminden etkilenen esnaf ve vatandaşlar için ikinci destek paketini devreye sokan İzmit Belediyesi, yönetmelikle dükkânları kapatılan esnaftan kapalı oldukları süre boyunca işgal harcı almayacak.
Bir süre önce pandemi döneminden etkilenen esnaf ve vatandaşlar için ikinci destek paketini duyuran Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığındaki İzmit Belediyesi, kent esnafına bir bir destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, yönetmelikle dükkânları kapatılan esnaftan dükkânlarının kapalı olduğu süre boyunca işgal harcı almayacak.
Pandemi süresince işletmelerini kapatmak zorunda olmasa da iş hacimleri düşen esnafı da unutmayan İzmit Belediyesi, bu durumdaki esnafı da kapsayarak tüm esnaftan 3 ay boyunca işgal harcı almayacak. İkinci destek paketinde yer alan bu maddeyle birlikte işgal harcı ödemesi gereken kent esnafı bir nebze olsun rahatlamış olacak.

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