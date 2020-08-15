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İzmit Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.08.2020 10:12 | Son Güncelleme

Hacı Bektaş-ı Veli, ölümünün 749.

Hacı Bektaş-ı Veli, ölümünün 749. yılında İzmit’te anılacak.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde başlayan “İzmit Unutmaz” etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda 16 Ağustos Pazar günü, 1209-1271 yılları arsında yaşamış olan şair ve mutasavvıf Hacı Bektaş-ı Veli, vefatının 749. yılında görsellerinin yer alacağı sergiyle anılacak.
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde Anadolu’daki sosyal yapının gelişmesine önemli katkılarda bulunan Hacı Bektaş-ı Veli ile ilgili sergi İzmit Belediyesi Meydan’ında halkla buluşacak. Vatandaşlar, İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ve Hacı Bektaş-ı Veli görsellerinin yer alacağı sergiyi saat 10.00’dan itibaren ziyaret edebilecek.

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