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İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’ndeki yolu yeniledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 11:55 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, asfalt yapım çalışmaları kapsamında Kabaoğlu Mahallesi’ne 480 metre uzunluğunda yeni bir yol daha kazandırdı.Uzun yıllardır asfalt yol ihtiyacı olan fakat bu konuda yeterli hizmeti alamayan Kabaoğlu Mahallesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le birlikte yeni bir yol kazandı.

İzmit Belediyesi, asfalt yapım çalışmaları kapsamında Kabaoğlu Mahallesi’ne 480 metre uzunluğunda yeni bir yol daha kazandırdı.
Uzun yıllardır asfalt yol ihtiyacı olan fakat bu konuda yeterli hizmeti alamayan Kabaoğlu Mahallesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’le birlikte yeni bir yol kazandı. Geçtiğimiz günlerde 1 kilometre uzunluğundaki Ersoylu Caddesi’ni vatandaşların hizmetine sunan İzmit Belediyesi, mahallenin ulaşım ağını genişletmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Hürriyet’in talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kabaoğlu Mahallesi Tombul Sokak’ta bazı kısımları deforme olan 480 metre uzunluğundaki yolu asfaltladı. Bir kısmı parke taşı, bir kısmı mıcır, bir kısmı ise deforme asfalt olan yol vatandaşların daha rahat ve sorunsuz kullanımı için 850 ton sıcak asfalt kullanılarak tamamen yenilendi. Kabaoğlu Mahallesi sakinleri ise çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.
Öte yandan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışmaları kentin dört bir yanında devam ediyor. Ekipler bu kapsamda gece saatlerinde, her gün binlerce kişinin kullandığı yürüyüş yolunu dezenfekte ederek köpüklü, ilaçlı, tazyikli su ve fırçalarla detaylı temizlik gerçekleştirdi.

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