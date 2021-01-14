YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı hazır

İzmit Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı hazır

14.01.2021 16:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmit Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı hazır

İzmit Belediyesi, güçlü araç filosu ve nitelikli personeliyle olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 hazır.Kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı.

İzmit Belediyesi, güçlü araç filosu ve nitelikli personeliyle olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı 7/24 hazır.
Kar yağışının sıkıntılara yol açmaması için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde karla mücadele hazırlıkları tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan programa göre bu sene toplam 70 personel ve 29 araçla göreve hazır olan ekipler, 7/24 hizmet vereceklerini ve kışın zorlu şartlarına hazır bulunduklarını belirtti. Güçlü araç filosu ve nitelikli personeliyle kar mücadelesine hazır olan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yoğun kar yağışı durumlarında dahi halkın günlük hayatını sıkıntıya sokmayacaklarını belirtti.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışında dahi 7/24 hizmet verecek. İzmitlilerin karın cefasını çekmeyeceğini, sefasını süreceğini söyleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Efe Erdoğan; “İzmit Belediyesi 2021 yılının çetin kış şartlarına hazır. 2 kar küreme ve tuzlama aracımız, 4 greyder, 8 kazıcı-yükleyici kepçe, 15 kamyon ve çift kabin pikap ve 70’e yakın personelimizle kış şartlarına hazırız. Vatandaşlarımız merak etmesin, halkın belediyesi çalışıyor.” dedi.

İzmit Belediyesi kar ve buzlanmaya karşı hazır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:46
Sabah
08:16
Öğle
13:14
İkindi
15:41
Akşam
18:03
Yatsı
19:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Semanur Eczanesi
Izmit
İlkhayat Eczanesi
Izmit
Gül Eczanesi
Izmit
Aydın Eczanesi
Izmit
Banu Eczanesi
Korfez
Karşıyaka Eczanesi
Basiskele
Şifa Eczanesi
Cayirova
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Gebze Barınma Merkezi’nde virüs salgınına karşı eğitim

Gebze Barınma Merkezi’nde virüs salgınına karşı eğitim

Gebze Barınma Merkezi’nde virüs salgınına karşı eğitim

Gebze Barınma Merkezi’nde virüs salgınına karşı eğitim

Başkan Büyükgöz’den Glutensiz Yaşam Derneğine destek

Başkan Büyükgöz’den Glutensiz Yaşam Derneğine destek

Darıca Belediyesi karla mücadeleye hazır

Darıca Belediyesi karla mücadeleye hazır

İki katlı ev çıkan yangında alevlere teslim oldu

İki katlı ev çıkan yangında alevlere teslim oldu

İki katlı ev çıkan yangında alevlere teslim oldu

İki katlı ev çıkan yangında alevlere teslim oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.