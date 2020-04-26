İzmit Belediyesi maske üretimini günlük 30 bine çıkarttı

İzmit Belediyesi, dikimevine getirdiği maske kesim makinesiyle birlikte üretim kapasitesini günde 30 bin adete çıkarttı.

İzmit Belediyesi, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tarafından kurulan dikimevinde seri bir şekilde maske üretimi arttırdı. Dikimevine getirilen maske kesme makinesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 30 bin adete çıkarıldı. Böylece maliyetler de yarı yarıya düşmüş oldu. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet üretim sayısını arttırdıklarını ve maskelerin başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm esnaflarımıza, taksi duraklarımıza ve evlere dağıtılacağını duyurdu.

İzmit Belediyesi Dikimevine yeni getirilen maske kesme makinesini yerinde inceleyen Başkan Hürriyet, “Gönüllü kadın arkadaşlarımızın desteğiyle birlikte günde ciddi sayıda maske üretiyorduk. Geldiğimiz noktada vatandaşımızın ihtiyacı daha da çoğaldı. Biz de yeni makineler elde ederek kapasitemizi arttırdık. Üretimi belediye olarak yaptığımız için maliyetleri de yarı yarıya düşürmüş olduk. Bu makinelerle birlikte maske ihtiyacı noktasında günlük 30 bin maske üretmeye başlayacağız” dedi.

Konuşmalarına devam eden Başkan Hürriyet, “Pazartesi gününden itibaren esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza dağıtmaya başlayacağız. Önce esnaflarımıza tek tek ulaştıracağız. Ardından ciddi bir ekip kurarak evlere maskeleri ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu dönemde maske çok ama çok önemli ve vatandaşımızın maskesiz kalmasını istemiyoruz. Pazarlarda, toplu alışveriş mekanlarında ve bazı bölgelerde dağıtımlarımız sürüyordu. Şimdi bu dağıtımları daha da yoğunlaştırıp arttıracağız” diye konuştu.

Maske konusunda vatandaşların endişe etmemesini söyleyen Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak üreten bir belediye olmaya gayret ediyoruz. Sürekli üretimimizi arttırıyoruz. Bu noktada dayanışma örneği gösteren bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle aynı zamanda kadın kooperatifimizin ileride geliştirerek kullanacağı dikimevini de güçlendirmiş olduk. Bu noktada bu süreçte destek veren kadın arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

