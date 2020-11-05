YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi okullar arası ‘Atık Toplama Yarışması’ düzenliyor

İzmit Belediyesi okullar arası ‘Atık Toplama Yarışması’ düzenliyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.11.2020 14:17 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, atıkların yeniden değerlendirilmesi kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan okullar arasında “Atık Toplama Yarışması” düzenliyor.Çevre koruma ve geri dönüşüm konularında örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullar arasında yapılacak “Atık Toplama Yarışması” ile dereceye girecek okullara hediyeler dağıtacak.

İzmit Belediyesi, atıkların yeniden değerlendirilmesi kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan okullar arasında “Atık Toplama Yarışması” düzenliyor.
Çevre koruma ve geri dönüşüm konularında örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullar arasında yapılacak “Atık Toplama Yarışması” ile dereceye girecek okullara hediyeler dağıtacak. 15 Ekim 2020 tarihinde başlayan ve 28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek yarışma kapsamında dereceye giren ilk 3 okul, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde ödüllendirilecek. Ambalaj, atık pil, elektronik atık ve bitkisel yağ kategorilerinde düzenlenecek yarışma sonucu birinci olan okula dizüstü bilgisayar, 2. okula çok fonksiyonlu yazıcı, 3. okula ise 50 paket A4 fotokopi kağıdı verilecek.
Öte yandan çevre kampanyalarına destek veren okullara toplam 4 bin paket A4 fotokopi kağıdı dağıtılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor ile Yukatel Denizlispor maçının hakemi belli oldu
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Erdek MHP’ye "Hayırlı olsun" ziyareti
Erdek MHP’ye "Hayırlı olsun" ziyareti
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor
Ortacami Sokak sil baştan yenileniyor

Kocaeli Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:49
İkindi
15:33
Akşam
17:59
Yatsı
19:20

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Şifa Eczanesi
Kandira
Alcan Eczanesi
Golcuk
Beylik Eczanesi
Gebze
Güney Eczanesi
Derince
Beyza Eczanesi
Golcuk
Eriş Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Söğüt, Kocaelispor idmanını ziyaret etti
Söğüt, Kocaelispor idmanını ziyaret etti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Açıldı
Gebze Yücel Boru Fen Lisesi Açıldı
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.