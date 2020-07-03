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İzmit Belediyesi, ot temizliğinden 540 bin TL tasarruf sağladı

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, bu seneki yeşil alanlarda çim biçimi ve çalıların kesilmesi hizmet alımı için düzenlediği ihaleyle, geçtiğimiz yıllardaki aynı ihale göz önüne alındığında 540 bin TL tasarruf sağladı.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tasarruf çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, ot temizliğinden 540 bin TL tasarruf sağladı

İzmit Belediyesi, bu seneki yeşil alanlarda çim biçimi ve çalıların kesilmesi hizmet alımı için düzenlediği ihaleyle, geçtiğimiz yıllardaki aynı ihale göz önüne alındığında 540 bin TL tasarruf sağladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tasarruf çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda temizlik araçlarının satın alımından, dal öğütmeye kadar pek çok alanda halkın parasını boşa harcamayan, hatta bina içi aydınlatmada bile milyonlarca TL tasarruf sağlandı. Tasarruf çalışmaları kapsamında son olarak, ot biçme işinde de tasarruf edildi. Haziran ayında gerçekleştirilen, “Yeşil alanlarda motorlu tırpan ve çim makinesi ile ot, çim biçimi ve çalıların kesilmesi hizmet alımı” ihalesinde, geçmiş yıllara göre 540 bin lira tasarrufta bulunuldu. Bu kapsamda İzmit Belediyesi, 2018 yılında yapılan ihalenin birim metrekare fiyatına göre yüzde 60 tasarruf sağlamış oldu. Böylece, İzmit Belediyesi, 2018’teki ihale rakamlarıyla gerçekleştirmesi halinde 800 bin TL’yi bulacak ihaleyi, 3 yıllık enflasyon ve TEFE/TÜFE oranlarındaki artışa rağmen 262 bin TL’ye düşürmüş oldu.
İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan personeller de kaldırım ve yol kenarları, resmi kurum, ibadethane, okul bahçeleri, metruk alanlardaki ot temizliklerini yapmaya devam edeceği belirtildi. Ayrıca, daha önceleri çöpe giden tonlarca çim ve dal parçasının yeni kurulan kompost alanıyla gübreye dönüşecek, İzmit Belediyesinin tarım arazilerinde kullanılacağı belirtildi.

İzmit Belediyesi, ot temizliğinden 540 bin TL tasarruf sağladı

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