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İzmit Belediyesi “Süper meyve” aronya yetiştirecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.10.2020 17:02 | Son Güncelleme

Ana vatanı Kuzey Amerika olan fakat Türkiye şartlarında da yetişen Süper meyve olarak bilinen aronya meyvesi İzmit Belediyesi tarafından üretilecek.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde İzmit Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal üretim hamlesine bir yenisini daha eklendi.

Ana vatanı Kuzey Amerika olan fakat Türkiye şartlarında da yetişen Süper meyve olarak bilinen aronya meyvesi İzmit Belediyesi tarafından üretilecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde İzmit Belediyesi tarafından başlatılan tarımsal üretim hamlesine bir yenisini daha eklendi. Ana vatanı Kuzey Amerika olan fakat Türkiye şartlarında da yetişen “Süper meyve” olarak bilinen aronya meyvesi İzmit Belediyesi tarafından üretilecek. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde Durhasan Mahallesi’nde kurulan tarım bahçesinde meyve ve sebze üretimi devam ederken Emirhan Mahallesi’nde sağlık açısından son derece yararlı olan aronya meyvesinin üretimine geçiliyor. Son hazırlıkları tamamlanan 4 dönümlük alanda 1 hafta içerisinde İzmit Belediyesinin ziraat mühendisleri tarafından ekim işlemlerine başlanacak.
Aronya, odunsu çok yıllık çalı formunda ve uzun ömürlü bir bitki olan, zengin içeriği ile insan sağlığına ve beslenmesine katkısı nedeniyle “Süper meyve” olarak adlandırılan bir meyvedir. Ana vatanı Kuzeyi Amerika olan ve antioksidan içeriği nedeniyle süper meyve olarak anılan aronya ayrıca kanserli hücreleri yok etme kapasitesine sahip. Pandemi sürecinde insan sağlığının ne kadar önemli olduğunun anlaşıldığı bugünlerde Aronya meyvesi tam bir sağlık deposu. Aronya meyvesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kalp ve damarları koruyor, damar sertliği ile yüksek tansiyonda etkili olduğu biliniyor. Soğuk algınlığında antiviral etkisi mevcut. Ayrıca idrar yolları enfeksiyonuna iyi gelirken ağır metallerin ve radyoaktif maddelerden bazılarının vücuttan atılmasını sağlıyor.

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